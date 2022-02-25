МВД Украины опубликовало инструкцию по созданию коктейля Молотова

На Украине опубликовали инструкцию по созданию коктейля Молотова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Украины разместило в своих аккаунтах в социальных сетях инструкцию по созданию коктейлей Молотова.

В частности, ведомство опубликовало состав жидкостных зажигательных гранат и то, в каких пропорциях нужно использовать компоненты.

Ранее Национальная полиция Украины обратилась к местным жителям с просьбой не размещать в социальных сетях видео или фотографии с перемещением военной техники ВСУ. Кроме того, полиция призвала украинцев сообщать о подозрительных лицах или предметах.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.