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Политика25 февраля 2022 9:28

МВД Украины опубликовало инструкцию по созданию коктейля Молотова

Ведомство разместило состав жидкостных зажигательных гранат
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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На Украине опубликовали инструкцию по созданию коктейля Молотова

На Украине опубликовали инструкцию по созданию коктейля Молотова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Украины разместило в своих аккаунтах в социальных сетях инструкцию по созданию коктейлей Молотова.

В частности, ведомство опубликовало состав жидкостных зажигательных гранат и то, в каких пропорциях нужно использовать компоненты.

Ранее Национальная полиция Украины обратилась к местным жителям с просьбой не размещать в социальных сетях видео или фотографии с перемещением военной техники ВСУ. Кроме того, полиция призвала украинцев сообщать о подозрительных лицах или предметах.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.