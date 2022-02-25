Украина готова к переговорам о мире

В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна готова к переговорам о мире, если они еще возможны.

- Если переговоры возможны, их необходимо провести. Если в Москве говорят, что хотят вести переговоры, в том числе по поводу нейтрального статуса (Украины), мы этого не боимся. Мы можем обсуждать и эти вопросы, — приводит слова Подоляка Reuters.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».