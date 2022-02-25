Лавров уличил Зеленского во лжи

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам упустил возможность переговоров по безопасности.

- Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Зеленский врал, говоря, что РФ не соглашалась на переговоры, диалог нормандского формата ему был нужен, чтобы подменить им выполнение Минска-2. Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Россия сама предлагала обсудить гарантии безопасности, однако Украина и ее западные партнеры этого не хотели.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».