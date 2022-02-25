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Политика25 февраля 2022 10:41

Лавров раскрыл план России на Украине

Лавров заявил, что Россия обеспечит демилитаризацию Украины
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ обеспечит демилитаризацию Украины.

- Россия обеспечит демилитаризацию Украины, Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на все это можно было закрывать глаза, смотреть легкомысленно, — сказал он.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».