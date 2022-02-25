Алексей Резников Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что жителям Киева раздали 18 тысяч автоматов и боеприпасы к ним.

По его словам, число желающих защищать территориальную целостность, поставки оружия продолжаются.

- Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО (Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины) в течение вчерашнего и сегодняшнего дня, — рассказал украинский министр.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».