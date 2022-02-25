Стало известно, где находится Зеленский

В кабмине Германии сообщили, что Зеленский находится в Киеве Фото: REUTERS

В правительстве Германии сообщили, что по предварительным данным президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве.

"Было бы наивно говорить, что ему не грозит опасность, но он храбрый человек. По нашей информации, он находится в Киеве", - заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

В ФРГ отметили, что вопрос предоставления убежища не ставился.

"Сейчас спекулировать не будем", - констатировал политик в беседе с журналистами на брифинге в пятницу, 25 февраля 2022 года. Ранее сообщалось,что на фоне слухов о пропаже Зеленского из аэропорта "Жуляны" в Киеве вылетел неизвестный самолет. Примечательно, что на Украине введен режим закрытого неба.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь на протяжении 1,5 часов, хотя была договоренность созвониться утром.