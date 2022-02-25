Самолет вылетел из Киева на фоне сообщений о «пропаже» Зеленского

В Киеве неизвестный самолет вылетел из местного аэропорта, игнорируя закрытое небо Фото: REUTERS

Неизвестный самолет вылетел из аэропорта «Жуляны» в Киеве. Как сообщают очевидцы, это произошло пару часов назад.

При этом этот борт не фиксировался сервисом отслеживания полетов Flightradar. Примечательно, что на Украине введен режим закрытого неба.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь на протяжении 1,5 часов, хотя была договоренность созвониться утром.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».