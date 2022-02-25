Тайваньский производитель чипов TSMC отказался поставлять продукцию в Россию

Тайваньская компания отказалась поставлять чипы в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производитель чипов TSMC с Тайваня отказался поставлять свою продукцию в Россию. Причиной стало то, что тайваньское правительство присоединилось к международным антироссийским санкциям из-за военной операции на Украине.

Как уточняет агентство Reuters, организация обязалась выполнять новые экспортные правила, предусматривающие отказ от поставок в Россию.

Отметим, что на мощностях TSMC выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус». В России пока никак не прокомментировали вопрос переноса производства.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».