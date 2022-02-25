Поклонская обратилась к Зеленскому на украинском языке

Поклонская обратилась Зеленскому на украинском языке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский государственный и политический деятель Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского сделать шаг навстречу для установления мира и сложить оружие.

"Обращаюсь к Зеленскому на украинском языке, хоть он и прекрасно разговаривает и владеет русским! (Перевод) Призываю вас совершить шаг на встречу для установления мира и сложить оружие. Подняться над желанием получить власть. Проявить сдержанность, стать человеком, который повернул мир, который сохранил жизнь людям с двух сторон. Такое решение поддержит и Россия и Украина", - заявила она в эфире Радио "Комсомольская правда".

Поклонская отметила, что только смелый и мудрый правитель в самый роковой час для своего народа способен сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих.

Ранее замглавы Россотрудничества обратилась к гражданам Украины и призвала не брать в руки оружие.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.