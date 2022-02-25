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Политика25 февраля 2022 13:22

Мэр Киева призвал жителей города запастись едой и водой

Виталий Кличко посоветовал киевлянам сделать запасы продуктов и чистой воды
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города запастись продуктами и чистой водой.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города запастись продуктами и чистой водой.

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города сделать запасы продуктов, чистой воды и вещей первой необходимости, которые можно брать с собой в укрытие. Такое заявление он сделал в пятницу 25 февраля во время брифинга, текст заявления размещен на официальном сайте киевской администрации.

Кличко посоветовал киевлянам сделать запасы продуктов, чистой воды и предметов первой необходимости.

«Подготовьте теплые вещи и пледы, чтобы брать их с собой на время нахождения в убежищах», - добавил он.

Мэр Киева напомнил жителям города, что по сигналу воздушной тревоги они должны укрываться в убежищах и в подземных станциях метро и призвал киевлян руководствоваться информацией исключительно из официальных источников и сохранять спокойствие.

Ранее Минобороны России заявило об успешной операции десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом.

В то же время в ДНР сообщили об ударе ракетой «Точка-У» ВСУ по Кировскому району Донецка. Подробности здесь на kp.ru.