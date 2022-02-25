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Политика25 февраля 2022 13:47

Президент Польши призвал Запад увеличить поставки оружия на Украину

Западные страны должны сильнее поддерживать Незалежную, считает Анджей Дуда
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Польше призвали Запад увеличить поставки оружия на Украину

В Польше призвали Запад увеличить поставки оружия на Украину

Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда призвал западные страны увеличить поставки оружия на Украину.

- Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия, — сказал он во время открытия внеочередного саммита стран Бухарестской девятки.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».