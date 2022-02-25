Захарова заявила, что марионеточный режим в Киеве нужно привлечь к ответственности за преступления

Мария Захарова рассказала о целях военной спецоперации на Украине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цели российской спецоперации в Украине. Захарова заявила, что спецоперация проводится для пресечения геноцида и привлечение киевского режима к ответственности за совершенные с 2014 года преступления. Также целями спецоперации Мария Захарова назвала демилитаризацию и денацификацию Украины. Об этом официальный представитель МИД заявила в пятницу 25 февраля во время онлайн-брифинга, трансляция которого доступна здесь.

«Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, который пришел к власти в 2014 году в результате антиконстируционного государственного переворота. Другая задача операции – привлечь нынешних деятелей, режим, марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины», - сказал Захарова, говоря о спецоперации РФ в Украине.

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