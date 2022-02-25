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Политика25 февраля 2022 14:43

Папа Римский обсудил с послом России в Ватикане ситуацию на Украине

Франциск выразил обеспокоенность происходящим в регионе
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск обсудил с послом России в Ватикане ситуацию на Украине. Об этом сообщил глава дипмиссии Александр Авдеев.

- Папа Франциск выразил большую озабоченность в связи с положением всего населения, как в Донбассе (он не знал об этом), так и в других районах, и призвал беречь детей, беречь больных и страдающих, беречь людей. По его словам, это главная христианская цель, — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».