Захарова назвала условие для переговоров России и Украины

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ оперативно сформировала предложение о переговорах с Украиной о мире.

- Решение о возможности проведения контактов и формирования делегаций было очень оперативно принято и публично было об этом заявлено. Это к вопросу, кто возводит какие стены, кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров. Умеем отделять эмоции от профессионализма, — сказала она на брифинге.

Сейчас диалог зависит от «ответственного поведения Киева», отметила Захарова.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины о мире. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова отправить свою делегацию в Минске. В ее состав могут войти представители Кремля, Министерства обороны и внешнеполитического ведомства.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.