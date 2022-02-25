Евросоюз подготовил «крупнейший в истории» пакет антироссийских санкций

Карл Нехаммер Фото: REUTERS

Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что страны Евросоюза подготовили «крупнейший в истории» пакет санкций против России.

- Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным, — сказал политик на пресс-конференции в Вене.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».