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Политика25 февраля 2022 15:26

Песков сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры с Россией в Варшаве, а потом исчезла

Пауза происходит на фоне развертывания систем залпового огня в жилых кварталах крупных городов Украины, заметили в Кремле
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона предложила перенести переговоры с Россией в Варшаву, после чего исчезла.

- Украинская сторона заявила, что пересматривает идею провести переговоры в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла, — рассказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он отметил, что пауза происходит на фоне развертывания систем залпового огня в жилых кварталах крупных городов Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ оперативно сформировала предложение о переговорах с Украиной о мире. Сейчас диалог зависит от «ответственного поведения Киева», отметила она.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины о мире. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова отправить свою делегацию в Минске. В ее состав могут войти представители Кремля, Министерства обороны и внешнеполитического ведомства.