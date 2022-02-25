Премьер-министр Чехии Фиала заявил о приостановке выдачи видов на жительство россиянам

В Чехии сообщили об антироссийских санкциях в связи со спецоперацией в Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия прекратит не только выдачу виз, но и выдачу временных видов на жительство гражданам России. Об этом заявил в пятницу 25 февраля глава правительства республики Петр Фиала.

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание», - цитирует Петра Фиалу ТАСС.

Фиала отметил, что исключение будет сделано в тех случаях, когда вид на жительство или виза необходимы «из гуманитарных соображений».

Глава правительства Чехии проинформировал и о других антироссийских мерах, которые будут приняты в связи со спецоперацией в Украине. Он рассказал, что будет проведена ревизия выданных россиянам разрешений на пребывание в республике. Кроме того, Петр Фиала заявил, что правительство Чехии намерено ускорить процесс выхода страны из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ). В то же время Чехия выделит порядка 12 млн евро на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Ранее сообщалось, что Чехия, Латвия и Литва прекращают выдачу всех типов виз россиянам и закрывают консульства. Подробности здесь на kp.ru.

Также канцлер Австрии заявил, что Евросоюз подготовил «крупнейший в истории» пакет антироссийских санкций.