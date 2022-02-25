Минпромторг сообщил, что сейчас Россия готова к санкциям лучше, чем в 2014 году

Денис Мантуров Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что сейчас Россия готова к санкциям лучше, чем в 2014 году. По его мнению, ситуация с рестрикциями в сфере промышленности сейчас управляемая.

Мантуров отметил, что ведущие партнеры России готовы к продолжению сотрудничества. Это точно не будет фронтальный отказ от взаимодействия, добавил российский министр.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что страны Евросоюза подготовили «крупнейший в истории» пакет санкций против России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ примет ответные меры на санкции Соединенных Штатов и Евросоюза. Официальный представитель Кремля добавил, что перед этим российские власти тщательно проанализируют, какие ответные меры соответствуют государственным интересам.