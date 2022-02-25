Генпрокуратура России предупредила об ответственности за фейки о спецоперации на Украине

В Генпрокуратуре России предупредили об ответственности за фейки о спецоперации РФ в Украине. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генпрокуратура России напомнила об ответственности за фейки о событиях, связанных со специальной военной операцией РФ на Украине. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства в пятницу 25 февраля.

В Генеральной прокуратуре заявили, что в случае распространения в сети фейков будут приниматься соответствующие меры. Сообщается, что к ресурсам, которые публикуют такую информацию, может применяться такая мера, как внесудебная блокировка.

«В случае размещения в сети «Интернет» недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, и других неблагоприятных последствий, Генеральная прокуратура России направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации», - говорится в тексте сообщения.

В прокуратуре напомнили, что за распространение фейков, которые могут иметь общественную значимость, предусмотрена административная ответственность. По ст.13.15 КоАП за это могут оштрафовать.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости ограничения деятельности российских СМИ Западом. Подробности читайте здесь на kp.ru.

В то же время Российский Союз журналистов возмутился цензурой со стороны зарубежных социальных сетей и потребовал привлечь к ответственности соцсети, где страницы российских СМИ и персональные аккаунты россиян подвергли блокировке.