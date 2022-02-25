Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Британия включила в санкционный список Путина и Лаврова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в пятницу 25 февраля в санкционном списке Соединенного Королевства появились обновления, в него были внесены фамилии российского президента Путина и министра иностранных дел России Лаврова. Владимир Путин и Сергей Лавров попали под санкции в свете российской спецоперации по демилитаризации и денацификации, которая проводится на Украине.

Внесение Владимира Путина и Сергея Лаврова в британский санкционный список предполагает заморозку их счетов на территории Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Также сообщалось, что в пятницу 25 февраля приостановлено членство России в Совете Европы. Подробности читайте здесь на kp.ru.

Ранее главы МИД стран ЕС одобрили новый пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, санкции против президента и министра иностранных дел России.