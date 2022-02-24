Генсек НАТО сообщил о приведении в действие оборонительного плана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал брифинг для прессы после экстренного совещания атлантического военного блока. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал брифинг для прессы после экстренного совещания атлантического военного блока. Вот какие главные заявления сделал Столтенберг:

1. Cтраны НАТО решили привести в действие оборонительный план, предусматривающий размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса

2. В пятницу, 25 февраля состоится саммит НАТО, в ходе которого будут обсуждаться долгосрочные планы альянса в отношениях с Россией в свете военного конфликта на Украине

3. На саммит НАТО 25 февраля приглашены Финляндия и Швеция, однако заявок на вступление в оборонительный альянс от этих государств нет

4. У НАТО по-прежнему нет намерений размещать свой воинский контингент на Украине, но альянс будет решительно защищать территорию всех государств, входящих в него

5. НАТО продолжит попытки контактировать с Россией для деэскалации конфликта

6. Предложение закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов не обсуждалось.

Напомним, специальная военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, ее целью является денацификация и демилитаризация Украины, при этом цели оккупации страны нет.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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