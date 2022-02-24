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Политика24 февраля 2022 12:10

Генсек НАТО сообщил о приведении в действие оборонительного плана

Альянс укрепит восточные границы, но не будет посылать войска на Украину
Виктор МАТРОСОВ
Виктор МАТРОСОВ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал брифинг для прессы после экстренного совещания атлантического военного блока.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал брифинг для прессы после экстренного совещания атлантического военного блока.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал брифинг для прессы после экстренного совещания атлантического военного блока. Вот какие главные заявления сделал Столтенберг:

1. Cтраны НАТО решили привести в действие оборонительный план, предусматривающий размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса

2. В пятницу, 25 февраля состоится саммит НАТО, в ходе которого будут обсуждаться долгосрочные планы альянса в отношениях с Россией в свете военного конфликта на Украине

3. На саммит НАТО 25 февраля приглашены Финляндия и Швеция, однако заявок на вступление в оборонительный альянс от этих государств нет

4. У НАТО по-прежнему нет намерений размещать свой воинский контингент на Украине, но альянс будет решительно защищать территорию всех государств, входящих в него

5. НАТО продолжит попытки контактировать с Россией для деэскалации конфликта

6. Предложение закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов не обсуждалось.

Напомним, специальная военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, ее целью является денацификация и демилитаризация Украины, при этом цели оккупации страны нет.

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