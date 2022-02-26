«Оппозиционная платформа» призвала Зеленского начать переговоры о прекращении огня Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора начать переговорный процесс с Россией об установлении мира, заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве. Заявляем о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе», – сказано на сайте ОПЗЖ.

Перед украинскими властями стоит задача установления мира, прекращения огня и защиты мирного населения. В партии призвали все стороны конфликта прибегнуть к дипломатическим мерам, выразив надежду, что у Зеленского хватит на это политической воли. Украина способна справиться с этой ситуацией и развиваться как самостоятельное государство, уверены в ОПЗЖ.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отказалась проводить переговоры с Россией.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что в Минске создадут все условия для переговоров России и Украины о мире.