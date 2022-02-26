Зеленский заявил, что «предстоящая ночь будет тяжелой»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на субботу, 26 февраля, записал новое видеообращение к гражданам страны и опубликовал его в своем Telegram-канале. В частности, он заявил, что накануне «был тяжелый, но смелый день», и предупредил, что «предстоящая ночь будет тяжелой».

«Эта ночь будет тяжелее, чем день, многие наши города под ударом, особое внимание к Киеву. Нельзя потерять столицу», - сказал Зеленский.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он записал видео, в котором заверил украинцев в том, что никуда не сбегал из страны и находится в Киеве, а вместе с ним – и другие представителями власти: премьер-министр, лидер парламентской фракции «Слуга народа», глава президентского офиса и председатель Верховной рады.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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