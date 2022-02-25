Зеленский заверил украинцев, что находится в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что он никуда не сбегал из страны Фото: Кадр видео

В пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что он никуда не сбегал из страны и находится в Киеве, а вместе с ним – и другие представителями власти: премьер-министр, лидер парламентской фракции «Слуга народа», глава президентского офиса и председатель Верховной рады.

«Все мы тут, защищаем нашу независимость», - сказал Зеленский.

Ранее он уже говорил, что находится на территории страны, не покинул Киев и «остается со своим народом», в правительственном квартале украинской столицы «вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти».

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: 10 ответов на главные вопросы

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

В Донбассе продолжаются тяжелые бои: итоги первого дня спецоперации России

Украинские войска вчера, под занавес, еще раз обстреляли Горловку. Как невесело шутят ополченцы: «В любой непонятной ситуации бей по Горловке» (подробности).