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Политика25 февраля 2022 17:31

Зеленский заверил украинцев, что находится в Киеве

Лидер Незалежной опубликовал видео из столицы, на котором он вместе с другими представителями власти
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (35)Комментарии (35)(35)
Президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что он никуда не сбегал из страны

Президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что он никуда не сбегал из страны

Фото: Кадр видео

В пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что он никуда не сбегал из страны и находится в Киеве, а вместе с ним – и другие представителями власти: премьер-министр, лидер парламентской фракции «Слуга народа», глава президентского офиса и председатель Верховной рады.

«Все мы тут, защищаем нашу независимость», - сказал Зеленский.

Ранее он уже говорил, что находится на территории страны, не покинул Киев и «остается со своим народом», в правительственном квартале украинской столицы «вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти».

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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