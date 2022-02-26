Белый дом пообещал ввести санкции против Путина и Лаврова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон намерен ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

«Соединенные Штаты введут санкции против президента Путина и министра иностранных дел Лаврова, а также группы чиновников России, отвечающих за вопросы национальной безопасности. Я ожидаю, что мы объявим более конкретные детали позднее сегодня», – рассказала она журналистам.

По словам Псаки, президент США Джо Байден считает, что подобные меры должны предприниматься совместно с европейскими партнерами. Подобные шаги посылают Путину «четкий сигнал относительно силы противостояния его действиям», отметила представитель Белого дома.

Как сообщила Псаки, вероятно, санкции против российского президента и главы МИД РФ будут включать запрет на въезд в США.

Напомним, ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций против президента и министра иностранных дел России.

Также сообщалось, что в пятницу 25 февраля приостановлено членство России в Совете Европы. Подробности читайте на kp.ru.