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Политика25 февраля 2022 22:30

Белый дом пообещал ввести санкции против Путина и Лаврова

Вероятно, они будут включать запрет на въезд в США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Белый дом пообещал ввести санкции против Путина и Лаврова

Белый дом пообещал ввести санкции против Путина и Лаврова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон намерен ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

«Соединенные Штаты введут санкции против президента Путина и министра иностранных дел Лаврова, а также группы чиновников России, отвечающих за вопросы национальной безопасности. Я ожидаю, что мы объявим более конкретные детали позднее сегодня», – рассказала она журналистам.

По словам Псаки, президент США Джо Байден считает, что подобные меры должны предприниматься совместно с европейскими партнерами. Подобные шаги посылают Путину «четкий сигнал относительно силы противостояния его действиям», отметила представитель Белого дома.

Как сообщила Псаки, вероятно, санкции против российского президента и главы МИД РФ будут включать запрет на въезд в США.

Напомним, ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций против президента и министра иностранных дел России.

Также сообщалось, что в пятницу 25 февраля приостановлено членство России в Совете Европы. Подробности читайте на kp.ru.