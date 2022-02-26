IT-эксперт заявил, что отключение России от интернета станет мировой проблемой Фото: Архив "КП"

Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков заявил, что отключение интернета в России станет глобальной проблемой, так как западный трафик проходит через российские узлы связи.

"Глобальный интернет - это огромная компьютерная сеть, мы подключены к ней с помощью менее десятка узлов связи - в том числе на западной и на восточной границах. <...> Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба", - рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Специалист отметил, что за последние годы было много сделано, чтобы подготовиться к возможным сбоям.

Напомним, Американские спецслужбы предложили Байдену несколько вариантов кибератак на Россию. Сообщается, что они будут направлены на подрыв способности снабжать российскую армию в Донбассе

Ранее стало известно, что группировка хакеров Anonymous объявила "кибервойну" России и официально взяла на себя ответственность за компьютерную атаку на сайт российского телеканала RT.