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Общество26 февраля 2022 6:54

В Google сообщили об удалении на YouTube сотен каналов из-за ситуации на Украине

В Google подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией на Украине и сохраняют бдительность в отношении фейковой информации
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В Google сообщили об удалении на YouTube сотен каналов из-за ситуации на Украине

В Google сообщили об удалении на YouTube сотен каналов из-за ситуации на Украине

Фото: Анастасия Осипова

Подразделение Google в Европе сообщило, что компания удалила на YouTube сотни каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине.

"На YouTube мы размещаем видео из надежных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику", - говорится в сообщении.

В Google подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией на Украине и сохраняют бдительность в отношении фейковой информации.

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. Сообщается, что эта социальная сеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и, в частности, прав и свобод россиян.

Генпрокуратура России, в свою очередь, напомнила об ответственности за фейки о событиях, связанных со специальной военной операцией РФ на Украине. В ведомстве заявили, что в случае распространения в сети фейков будут приниматься соответствующие меры.