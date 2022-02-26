Рогозин заявил, что из-за санкций участие США в миссии на Венеру невозможно

Дмитрий Рогозин Фото: Артем КИЛЬКИН

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что из-за антироссийских санкций участие Соединенных Штатов Америки в миссии на Венеру невозможно.

- В условиях санкций участие США в проекте невозможно, — приводит слова руководителя госкорпорации ТАСС.

Он уточнил, что миссия будет организована Россией. Также рассматривается участие Китая. В частности, в пятницу, 25 февраля, Рогозин поручил начать переговоры с Пекином о взаимной поддержке миссий по изучению дальнего космоса.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что финансирование миссии «Венера-Д», которая призвана найти признаки жизни на Венере, начнется в 2022 году. По его словам, это стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина при утверждении финансирования развития научного космоса.

Как ранее писал сайт kp.ru, проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д» стартовало в России в 2021 году. Ученые рассчитывают, что уже в 2029 году РФ отправит на Венеру первую со времен СССР миссию.