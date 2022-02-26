В ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Павлополь и Пищевик на юге Донецкой области

ДНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов на юге Донецкой области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов на юге Донецкой области.

- Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления... На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги, — сообщил он.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник рассказал, что при обстрелах территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины погибли семь мирных жителей.

До этого ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ситуация в республике остается довольно напряженной. По его словам, украинские военные заходят в жилые дома и прибегают к тактике ведения боя в населенных пунктах, в частности, размещают пулеметы и минометы на крышах жилых домов. Говоря о сроках окончания операции, Пасечник заявил, что выйти к административным границам Луганской области нужно как можно быстрее.