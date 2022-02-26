Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов под Мариуполем

ДНР и ЛНР продолжают освобождение территории Донбасса от украинских войск Фото: Александр КОЦ

Батальон морской пехоты Украины отступил от двух населенных пунктов под Мариуполем. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в субботу, 26 февраля 2022 года.

Басурин уточнил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили занимаемые позиции в районе населенных пунктов Гнутово и Талаковка.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее Народная милиция ДНР сообщила, что военнослужащие украинской армии оставили свои позиции в районе населенных пунктов Николаевск и Октябрь.

По словам Басурина, активнее прочих складывают оружие и покидают фронт военнослужащие Украины, дислоцирующиеся на мариупольском направлении.

Напомним, Эдуард Басурин призвал Вооруженные силы Украины прислушаться к словам российского президента Владимира Путина и сложить оружие.