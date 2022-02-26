Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в СЕ и ПАСЕ «поводом хлопнуть дверью».

- Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости, — написал политик на своей странице «Вконтакте».

Также он назвал возможные исключения РФ из других организаций поводом задуматься о «потраченном времени» в этих структурах.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что Россия исключена из Совета Европы. Сообщалось, что процедура приостановки членства России в Совете Европы распространяется и на работу в ПАСЕ и ЕСПЧ. В то же время в заявлении СЕ сказано, что приостановка членства РФ носит временный характер и оставляет открытыми каналы коммуникации. Причиной этого стала военная операция на Украине.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.