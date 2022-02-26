Володин заявил, что Россия больше всех заинтересована в мире на Украине

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Россия больше всех заинтересована в мире на территории Украины.

- Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет. И те, кто сегодня сложил оружие, это понимают. Это единственно правильный путь, — написал политик в своем Telegram-канале.

По его мнению, украинские солдаты складывают оружие, так как не хотят воевать за власти, которые «продали суверенитет» Украины. Володин считает, что Киев принимает решения по указанию Вашингтона и Брюсселя. Также он указал на большое количество олигархов и националистов в правительстве.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».