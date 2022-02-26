Посольство РФ во Франции подтвердило задержание российского судна в проливе Ла-Манш Фото: REUTERS

Посольство России во Франции подтвердило задержание российского грузового судна в проливе Ла-Манш.

"Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу", - сообщили в посольстве ТАСС.

Стало известно, что о задержании сообщил капитан судна, позвонив в посольство.

Отмечается, что дипмиссия ожидает разъяснений по данному инциденту от французской стороны.

Напомним, агентство Фран Пресс сообщило о предположительном перехвате российского судна в проливе Ла-Манш.

В декабре 2021 года сообщалось о задержании российский сухогруз "Руслана" польскими пограничниками.

"Российской судно "Руслана" находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих Пограничной стражи", — гласил текст сообщения.