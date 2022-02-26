ФСБ зафиксировала стрельбу в Ростовской области со стороны Украины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Федеральной службе безопасности России (ФСБ) зафиксировали стрельбу и падение трех мин 120 мм в Ростовской области со стороны Украины.

"В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм", - говорится в сообщении ведомства (есть в распоряжении KP.ru).

Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее следственный комитет России сообщили о как минимум 14 случаях попадания снарядов с украинской стороны на территорию Ростовской области.

"Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области", - говорилось в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе. Также он обратился к украинским военным, призвав их сложить оружие и "идти домой".