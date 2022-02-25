СК России: Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов с Украины в Ростовскую область Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России сообщили о как минимум 14 случаях попадания снарядов с украинской стороны на территорию Ростовской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области, - сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь следователи завели уголовное дела по факту произошедшего.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 февраля Кремль получил обращения от глав ДНР и ЛНР к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого, утром 24 февраля, Путин объявил о военной операции в Донбассе. Также он обратился к украинским военным, призвав их сложить оружие и "идти домой".

Также 24 февраля в Ростовской области несколько рейсов авиакомпаний "Азимут" и "Аэрофлот" из аэропорта Ростова-на-Дону "Платов" отменены. Согласно онлайн-табло они должны были вылететь в Москву, Махачкалу, Саратов и Нижний Новгород. На онлайн табло российских аэропортов появились отмененные рейсы из Белгорода, Воронежа и Краснодара.