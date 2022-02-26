В ДНР сообщили о прохождении войсками эшелонированной обороны ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы Донецкой народной республики расширяют наступательный плацдарм, эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена.

"Мы расширяем плацдарм наступательный, населенные пункты, которые были за рекой Кальмиус, уже под нами. С некоторых они уходят. Я имею в виду Пищевки, Павлополь - они под нами. Из Гнутово они уходят, начинают концентрацию войск в районе Мариуполя. В сторону Волновахи мы тоже приближаемся", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Басурин отметил, что большое количество попаданий со стороны ВСУ по социальным объектам в регионе.

Ранее сообщалось, что в Федеральной службе безопасности России (ФСБ) зафиксировали стрельбу и падение трех мин 120 мм в Ростовской области со стороны Украины.

До этого следственный комитет России сообщал о как минимум 14 случаях попадания снарядов с украинской стороны на территорию Ростовской области.