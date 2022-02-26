Российское посольство направит в МИД Франции ноту протеста из-за задержанного в Ла-Манше судна

Российское посольство во Франции направило ноту протеста во французский МИД из-за задержания российского судна в Ла-Манше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России во Франции заявило, что направит ноту протеста в МИД Франции в связи с задержанием в проливе Ла-Манш российского судна Baltic Leader. Об этом в субботу 26 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в посольстве.

Сообщается, что российское посольство намерено предпринят все меры, чтобы защитить моряков, находящихся на задержанном судне.

В посольстве рассказали, что формальной причиной задержания Baltic Leader был назван таможенный досмотр. Уточняется, что французские власти интересовались документами российского судна, высказав предположение, то компания, которой принадлежит Baltic Leader, якобы находится под санкциями США.

В посольстве уточнили, что решение о дальнейшей судьбе задержанного в проливе Ла-Манш российского судна примет суд.

Ранее сообщалось, что в субботу 26 февраля французские СМИ сообщили о задержании в проливе Ла-Манш российского судна. Позже эту информацию подтвердили в российском посольстве во Франции. Подробности здесь на kp.ru.