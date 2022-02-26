ФСБ сообщила, что российский пограничник пострадал при пресечении провокации на границе с Украиной Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что пограничник РФ пострадал при пресечении провокации на границе с Украиной.

Как уточняет ведомство, украинские националисты расстреляли солдата Вооруженных сил Украины за попытку найти убежище в России, чтобы уклониться от участия в боевых действиях.

При попытке пресечь провокации националистов был ранен один из сотрудник сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».