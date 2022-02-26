Работа Шебелинского нефтеперерабатывающего завода остановлена на Украине

На Украине остановлена работа Шебелинского НПЗ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод на Украине остановил работу по соображениям безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Нафтогаза Украины».

Персонал предприятия был эвакуирован. Работу объекта планируется возобновить после стабилизации ситуации.

Завод расположен в Харьковской области Украины. Он является основным нефтеперерабатывающим активом АО «Укргаздобыча».

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».