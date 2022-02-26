ФСБ: националисты с Украины расстреляли украинского военного, пытавшегося найти убежище в России

ФСБ России заявила о расстреле националистами украинского военнослужащего, который хотел найти убежище в РФ. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

ФСБ России заявило о факте расстрела украинскими националистами военнослужащего ВСУ, который хотел сложить оружие и найти убежище в России. Сообщается, что военнослужащий не желал участвовать в боевых действиях, но был расстрелян при попытке перехода на территорию Российской Федерации. Уточняется, что выстрелы были произведены с территории Украины.

«Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», - цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.

В ведомстве добавили, что сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям пострадал при пресечении вооруженной провокации. Пограничник получил ранение.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в четверг 24 февраля около населенного пункта Новогригоровка украинские военнослужащие расстреляли пятерых солдат, которые намеревались сложить оружие и перейти на сторону ЛНР. Подробности здесь на kp.ru.

О том, что рассказывают украинские военные, отказавшиеся участвовать в боевых действиях и сложившие оружие, читайте в эксклюзивном репортаже «Комсомольской правды».