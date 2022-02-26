Минобороны РФ призвало СМИ не распространять фейки о ситуации на Украине

Минобороны призвало СМИ не распространять фейки о ситуации в Украине. Фото: REUTERS

Российское Министерство обороны призвало СМИ не распространять фейки о спецоперации российских вооруженных сил на Украине. Такое обращение распространило ведомство в субботу 26 февраля, отметив, что в социальных сетях нарастает число «истеричных фейков» и «откровенной дезинформации» о ситуации в Украине.

«Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну», - цитирует обращение Минобороны ТАСС.

В ведомстве отметили, что МО продолжит регулярно сообщать достоверную информацию о спецоперации российских вооруженных сил на Украине. В обращении подчеркивается, что фейковая информация о ходе спецоперации распространяется для того, чтобы дискредитировать российские вооруженные силы.

В субботу 25 февраля Генпрокуратура России опубликовала обращение, в котором напомнила об ответственности за фейки о событиях, связанных со специальной военной операцией РФ на Украине. Подробности здесь.

Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции собирает последние новости о военной спецоперации России в Донбассе на 26 февраля 2022 года, следите за событиями вместе с нами здесь.