Премьер Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать антироссийские санкции

Венгрия заявила о поддержке антироссийских санкций ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия не намерена блокировать антироссийские санкции Евросоюза, которые вводятся или могут быть введены в связи с проведением на Украине спецоперации российских войск по демилитаризации и денацификации. Об этом в субботу 26 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Венгрия ясно дала понять, что мы поддерживаем все санкции», - цитирует Орбана ТАСС.

Орбан заявил, что страна примет и поддержит решения ЕС о санкциях в отношении России.

«Мы ничего не будем блокировать, поэтому принимаем и поддерживаем то, что премьер-министры стран Евросоюза способны согласовать», - резюмировал Виктор Орбан, отметив, что Венгрия выступает за достижение мира на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов в любое время принять группы переговорщиков от Москвы и Киева и обеспечить безопасность проведения переговорного процесса.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Владимира Зеленского, что намерен содействовать объявлению перемирия.

Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции собирает последние новости о военной спецоперации России в Донбассе на 26 февраля 2022 года, следите за событиями вместе с нами здесь.