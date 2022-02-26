Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предоставить площадку для российско-украинских переговоров

Лукашенко заявил, что Минск готов немедленно принять участников мирных российско-украинских переговоров. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности немедленно предоставить площадку для проведения российско-украинских переговоров. Об этом он заявил в субботу 26 февраля.

«Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку», - цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

По словам Лукашенко, после того, как он в первый раз заявил о готовности Минска предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, была определена предварительная дата начала переговоров 27 февраля в воскресенье.

«Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку», - сказал Лукашенко в субботу 26 февраля.

Александр Лукашенко выразил возмущение нежеланием Киева начинать переговорный процесс с Россией.

«Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они еще разглагольствуют!», - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что Минск по-прежнему готов в любое время принять группы переговорщиков от Москвы и Киева и обеспечить безопасность проведения переговорного процесса.

«Пожалуйста, дверь открыта - в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте», - сказал он.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину начать переговоры о мире. Позднее в офисе украинского лидера заявили, что он принял предложение президента России о переговорах.