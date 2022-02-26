Эрдоган по телефону заявил Зеленскому, что прилагает усилия для объявления перемирия

Президент Турции Эрдоган заверил Зеленского, что намерен способствовать установлению перемирия в Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонные переговоры в субботу 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Сообщается, что Эрдоган и Зеленский обсудили сложившуюся на Украине ситуацию. Президент Турции заверил Владимира Зеленского, что намерен содействовать объявлению перемирия.

«Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала», - говорится в сообщении.

Ранее президент Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Путиным заявил, что не признает шагов против целостности Украины. В то же время турецкий президент отметил, что его страна не может сделать выбор в пользу России или Украины.

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