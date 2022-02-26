Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят

Минобороны РФ заявляет, что российские военные не наносят ударов по жилым районам украинских городов. Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым кварталам украинских городов.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, трансляция брифинга доступна здесь.

Конашенков заявил, что украинские военные намеренно размещают в жилых массивах Киева и других украинских городов тяжелое вооружение, чтобы спровоцировать удары российских военных по жителям населенных пунктов Украины.

"Еще раз подчеркну, - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят", - сказал официальный представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео Чернобыльской АЭС, взятой под охрану российскими и украинскими военными. Подробности здесь.

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