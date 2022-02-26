В Минобороны России рассказали о применении украинскими националистами тактики террористов из Сирии

В Минобороны России заявили, что украинские националисты пытаются спровоцировать удары российской армии по жилым кварталам украинских городов, размещая там тяжелое вооружение. Фото: REUTERS

Российское министерство обороны заявило, что украинские националисты используют тактику, характерную для террористов. В частности, размещают тяжелое вооружение в спальных районах Киева и других украинских населенных пунктов. Об этом в субботу 26 февраля заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на брифинге, трансляция которого доступна здесь.

«Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах. Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия», - заявил Конашенков.

По словам официального представителя МО, украинские националистические формирования практикуют это, чтобы спровоцировать удары российской армии по жилым кварталам.

«Посмотрите на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в средствах массовой информации, но и в Интернете. Повторим, - делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов», - сказал Игорь Конашенков.

Официальный представитель российского военного ведомства отметил, что такая тактика неминуемо приведет к жертвам и несчастным случаям.

«Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы», - резюмировал Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео Чернобыльской АЭС, взятой под охрану российскими и украинскими военными. Подробности здесь.

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