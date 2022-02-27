Генсек ООН из-за ситуации на Украине отменил поездку в Женеву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш из-за ситуации на Украине решил отменить свою поездку в Женеву, где он собирался принять участие в заседании сессии Совета ООН по правам человека, запланированном на понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«В связи с ухудшающейся ситуацией на Украине генеральный секретарь ООН останется в Нью-Йорке и не поедет в Женеву», - приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш готовит видеообращение, и в понедельник направит его участникам заседания Совета ООН по правам человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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