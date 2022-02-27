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Экономика27 февраля 2022 1:06

РБК: Производители процессоров AMD и Intel приостанавливают поставки в Россию

Ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции введены из-за проведения РФ спецоперации на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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AMD и Intel приостанавливают поставки процессоров в Россию Фото: сайт компании AMD

AMD и Intel приостанавливают поставки процессоров в Россию Фото: сайт компании AMD

Американские производители процессоров AMD и Intel приостановили поставки в Россию.

Как пишет РБК со ссылкой на источники в IT-индустрии, вышеупомянутые компании объявили российским производителям о приостановке поставок процессоров пока только устно, китайские же партнеры получили уведомление о запрете поставлять продукцию на территорию РФ. В то же время представитель Intel в России рассказал, что компания следит за ситуацией и «обеспечивает соблюдение применяемых санкций и правил экспортного контроля».

Запрет на поставки процессоров был введен Министерством финансов США из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Уточняется, что ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции должны вступить в силу 3 марта 2022.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен ограничить возможности России по экспорту высокотехнологичной продукции.

Санкции на экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников в отношении России рассматривает также Япония.