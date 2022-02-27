Посольство КНР в России заявило, что реальной угрозой для мира являются США Фото: REUTERS

Посольство Китая в России напомнило, кто представляется реальную угрозу для мира. Как отметили в диппредставительстве, начиная с 50-х годов прошлого века США совершили бомбардировки более 30 стран.

В своем Twitter посольство КНР разместило инфографику проведенных Соединенными Штатами бомбардировок по всем миру. В представленном списке оказались Корея, Китай, Сирия, Вьетнам, Лаос, Югославия, Ливия, Ирак и другие государства. В диппредставительстве сообщили, что этих странах проживает до трети населения планеты.

Сообщение посольства

Напомним, ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что обеспокоенности России в сфере безопасности оправданны, а украинская проблема назрела давно.

Между тем Куба осудила США за попытки приблизить НАТО к границам России, которые в итоге спровоцировали ситуацию вокруг Украины.