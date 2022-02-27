Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире27 февраля 2022 1:22

Посольство КНР в России заявило, что реальной угрозой для мира являются США

Соединенные Штаты совершили агрессию против десятков стран по всей планеты, отметили китайские дипломаты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Посольство КНР в России заявило, что реальной угрозой для мира являются США

Посольство КНР в России заявило, что реальной угрозой для мира являются США

Фото: REUTERS

Посольство Китая в России напомнило, кто представляется реальную угрозу для мира. Как отметили в диппредставительстве, начиная с 50-х годов прошлого века США совершили бомбардировки более 30 стран.

В своем Twitter посольство КНР разместило инфографику проведенных Соединенными Штатами бомбардировок по всем миру. В представленном списке оказались Корея, Китай, Сирия, Вьетнам, Лаос, Югославия, Ливия, Ирак и другие государства. В диппредставительстве сообщили, что этих странах проживает до трети населения планеты.

Сообщение посольства

Сообщение посольства

Напомним, ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что обеспокоенности России в сфере безопасности оправданны, а украинская проблема назрела давно.

Между тем Куба осудила США за попытки приблизить НАТО к границам России, которые в итоге спровоцировали ситуацию вокруг Украины.