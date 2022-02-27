В ЛНР заявили о 10 обстрелах территории республики украинскими военными

Вооруженные силы Украины совершили 10 обстрелов территории ЛНР Фото: Пресс-центр штаба Операции объединенных сил

Вооруженные силы Украины совершили 10 обстрелов территории Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«По состоянию на 3:00 27 февраля 2022 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 10 обстрелов по восьми населенным пунктам республики», – сообщается в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что в результате обстрелов в Кировске и Первомайске без газа остались 167 домов, а на нефетебазе в Ровеньках прогремел взрыв, приведший к возгоранию 200 тонн дизельного топлива.

Напомним, накануне в ДНР заявили, что украинские войска обстреляли ракетными системами залпового огня «Град» населенный пункт Горловка, который находится в 50 километрах от Донецка.

Как писал сайт kp.ru. в субботу, 26 февраля, журналисты «Известий» попали под обстрел в поселке Веселая гора в Луганской области.